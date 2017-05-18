Роспотребнадзор проверяет партию сока после ожога у ребенка в Ставрополье

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет производителя фруктового сока после химического ожога у ребенка в Ставропольском крае, заявили журналистам в пресс-службе ведомства. Реализация партии напитка приостанавливается

Как ранее сообщало следственное управление СК по Ставропольскому краю, 4-летняя девочка поручила химический ожог полости рта и попала в больницу после того, как выпила сок, купленный в одном из магазинов Буденовска. Как отмечается, сок попробовали дедушка и хозяин магазина, в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения, добавили в ведомстве.

"Роспотребнадзор проводит проверку по факту химического ожога, предположительно, после употребления фруктового сока, приобретённого в одном из магазинов Ставропольского края", — заявили в Роспотребнадзоре.

"В этом магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало, тем не менее указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране. Проводятся лабораторные исследования продукции для установления причин", — добавили в ведомстве. Ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора.