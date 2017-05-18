В Чечне при разминировании сельхозугодий погибли два сапера-контрактника

Попытка теракта у здания парламента Чечни в Грозном

Попытка теракта у здания парламента Чечни в Грозном

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Два сапера-контрактника погибли, один пострадал в ходе разминирования сельхозугодий в Шатойском районе Чечни, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Как отмечается, днем 17 мая при разминировании сельхозугодий и сплошной очистке местности в Шатойском районе сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования.

"В результате взрыва двое военнослужащих-контрактников батальона разминирования погибли, один военнослужащий по контракту получил ранение и был оперативно доставлен в военный госпиталь, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает комиссия ЮВО.