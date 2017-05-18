Леве Би-2 грозит штраф и обязательные работы за найденную марихуану

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вокалисту группы "Би-2" Егору Бортнику (Леве Би-2) за найденную у него марихуану грозит штраф, обязательные работы или запрет посещать стадионы на срок от 6 месяцев до трёх лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Эммерт.

"В суд поступили материалы в отношении Бортника, согласно которым он обвиняется по части 1 статьи 20.31 КоАП", — "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", — сказала пресс-секретарь.

Полицейские накануне задержали Бортника на матче "Спартака" с "Тереком" в Москве. У певца была изъята марихуана массой 0,5 граммов. Официально в полиции подтвердили задержание мужчины из-за наркотиков на футбольном матче, не уточняя его имени.

Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.