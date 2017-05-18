Жительницу Белгорода оштрафовали за фото с прикуриванием сигареты в храме

ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей молодую жительницу Белгорода, которая четыре раза размещала в соцсети фото, где она прикуривает сигарету от свечи в храме, сообщает в четверг прокуратура региона.

Суд установил, что 22-летняя жительница Белгорода 16 июня 2015 года, 22 января, 23 мая и 26 мая 2016 года разместила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографии, на которых она изображена в православном храме в центре города прикуривающей сигарету от свечи.

Прокуратура отмечает, что такие действия "свидетельствуют о явном неуважении к обществу и верующим, оскорбляют их религиозные чувства".

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Санкция данной статьи предусматривает до одного года лишения свободы.

"Приговором мирового суда Западного округа Белгорода подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого деяния. С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", — сообщает прокуратура.