Более 30 семей из обрушившегося дома в Волгограде получили компенсации

КРАСНОДАР, 18 мая — РИА Новости. Большинство семей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме Волгограда, уже получили компенсационные выплаты от властей, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров в четверг после заседания оперативного штаба.

Как сообщалось ранее, власти определили компенсации в размере 50 тысяч рублей на семью и 10 тысяч рублей на каждого человека, проживавших в доме, который обрушился после взрыва бытового газа.

На сегодняшний день большинство семей, пострадавших при взрыве дома, уже получили материальную поддержку на первоочередные нужды от властей. "Всего у нас 47 лицевых счетов. Получили (поддержку) 32 семьи, 6 – не получили, по 9 идет отдельная работа", – привел данные губернатор.

Шесть семей, которые пока не получили материальную помощь на первоочередные нужды, сейчас находятся за пределами региона, пояснил Бочаров. Он уточнил, что к настоящему моменту связь установлена со всеми жителями разрушенного дома.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Дом, частично обрушившийся после взрыва бытового газа в Волгограде, будет полностью снесен, так как по оценке экспертов не подлежит восстановлению и непригоден для проживания.