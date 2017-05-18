В Кузбассе родители по дороге в полицию поймали насильника своей дочери

КЕМЕРОВО, 18 мая — РИА Новости. Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине за изнасилование 11-летней девочки, родители которой самостоятельно задержали его, пока ехали в отдел, чтобы заявить о преступлении, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Потерпевшая прибежала домой, о произошедшем рассказала родителям. Они вместе с дочерью на автомобиле поехали в отдел полиции. По дороге потерпевшая увидела того самого мужчину. Родители своими силами задержали его и передали правоохранительным органам", — сообщили в СУ СК РФ.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — уточнили в следственном управлении.