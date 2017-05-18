В Кузбассе родители по дороге в полицию поймали насильника своей дочери

КЕМЕРОВО, 18 мая — РИА Новости. Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине за изнасилование 11-летней девочки, родители которой самостоятельно задержали его, пока ехали в отдел, чтобы заявить о преступлении, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2016 года в вечернее время. Осужденный заметил на остановке общественного транспорта девочку. После непродолжительного разговора мужчина схватил ребенка на руки и отнес в лесополосу. Там злоумышленник совершил в отношении девочки насильственное преступление сексуального характера и скрылся.

"Потерпевшая прибежала домой, о произошедшем рассказала родителям. Они вместе с дочерью на автомобиле поехали в отдел полиции. По дороге потерпевшая увидела того самого мужчину. Родители своими силами задержали его и передали правоохранительным органам", — сообщили в СУ СК РФ.

Комплекс экспертиз подтвердил причастность 30-летнего мужчины к преступлению. Обвиняемый со следствием не сотрудничал, вину отрицал. Однако суд признал его виновным по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — уточнили в следственном управлении.