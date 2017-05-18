Пассажиры микроавтобуса не пострадали в ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали в ДТП на Новолужнецком проезде в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".

В четверг источник в экстренных службах столицы сообщил агентству, что в результате столкновения автомобилей Volvo, Hyundai и микроавтобуса два человека погибли, еще один получил ранения.

"Сегодня в 11:15 в районе дома №15 по Новолужнецкому проезду произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП один из них совершил столкновение с рейсовым автобусом. Никто из пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадал. Автобус получил механические повреждения", — следует из сообщения.

Ранее в ЦОДД предупредили автомобилистов, что ДТП спровоцировало сильные затруднения на внешней стороне ТТК и на съезде на Лужнецкую набережную.