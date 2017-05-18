Фигуранту дела об акции 26 марта в Москве просят назначить реальный срок

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прокурор в четверг потребовал назначить два года заключения Юрию Кулию, обвиняемому в нападении на полицейских в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело Кулия выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, что предполагает полное признание вины. Суд в таком случае не исследует доказательства вины подсудимого и назначает ему наказание не более 2/3 от максимально допустимого.

Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО, хотя прокуратура просила перевести его под домашний арест.

Как следует из оглашенного в суде обвинительного заключения, Кулий "умышленно взял за резиновую палку полицейского, схватил его за плечо и потянул в агрессивно настроенную толпу граждан, чем причинил последнему насилие".

Изначально Кулий признавал себя виновным, за исключением того, что тянул бойца Росгвардии в толпу, однако для рассмотрения дела в особом порядке он, в итоге, признал обвинение в полном объеме.

Из материалов суда следует, что Кулий имеет высшее образование по специальности "Социология", писал работу на тему "Глобализация международных отношений". На данный момент учится в аспирантуре. По его словам, официально работает в киноиндустрии, снимает клипы.