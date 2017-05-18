В Волгоградской области убили пенсионера, оставив угрозу губной помадой
13:5218.05.2017
(обновлено: 13:53 18.05.2017)
5601
КРАСНОДАР, 18 мая — РИА Новости. СУСК по Волгоградской области завело дело об убийстве 84-летнего мужчины в волгоградском селе, в чьем доме была оставлена угроза губной помадой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В селе Куйбышеве Волгоградской области был обнаружен труп 84-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство). Пока дело не раскрыто", – сказал собеседник агентства, добавив, что "все силы и средства отдела криминалистики направлены на раскрытие дела".
По данным ведомства, в доме убитого на зеркале была оставлена надпись губной помадой с угрозой.
"Устанавливается принадлежность почерка", – уточнили в СУСК.