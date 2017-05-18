Суд проверит отказ в заочном аресте экс-губернатора Челябинской области

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд 19 мая рассмотрит протест прокурора против отказа выдать санкцию на заочный арест экс-главы Челябинской области Михаила Юревича сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

"Суд 19 мая в 14.30 рассмотрит апелляционный протест прокурора на постановление по мере пресечения в отношении Юревича", — сказал адвокат.

На прошлой неделе, 12 мая, в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юревича, однако суд отказался его удовлетворить.

По данным следствия, Юревич систематически получал от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятки, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.