Обыски в ГК "Пик" идут по делу об ущербе спортивному обществу "Динамо"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Следствие в четверг проводит обыски в офисе группы компаний "Пик" в рамках уголовного дела об ущербе московскому отделению спортивного общества "Динамо", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба московскому городскому отделению всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" следователи ГСУСК по Москве проводят обыски в группе компании "Пик" в целях изъятия интересующей следствие документации", — сказала собеседница агентства.