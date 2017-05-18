Центральный офис ГК ПИК восстановил работу после обысков

МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Центральный офис ГК ПИК восстановил работу после окончания следственных действий, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

"Сегодня в центральном офисе ГК ПИК были проведены следственные действия, в результате которых центральный офис продаж был закрыт на короткое время. По окончании работы следственных органов работа офиса продаж и компании была полностью восстановлена", — отметил собеседник агентства.

Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. С начала деятельности в 1994 году компания построила около 16 миллионов квадратных метров жилья. В декабре 2016 года ПИК приобрела у аффилированного с президентом компании Сергеем Гордеевым Horus Real Estate Fund I B.V. 100% акций ведущего девелопера крупномасштабных жилых проектов в московском регионе — группу компаний "Мортон" за 11,7 миллиарда рублей. В 2017 году ПИК планирует ввести в 2017 году 2 миллиона квадратных метров жилья по всей России, а продать 2,5 миллиона квадратных метров.