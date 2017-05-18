Ранее судимый житель Екатеринбурга выкинул в окно домашних животных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, по версии следствия, выбросил с балкона своих домашних животных, сообщает в четверг отделение по связям со СМИ городского УМВД.

По данным управления, инцидент случился 12 мая на улице Новой. По информации полиции, с балкона третьего этажа неизвестный выбросил нескольких котят, щенка и кролика. Часть питомцев погибла, остальных приютили неравнодушные граждане. Под подозрение попал 44-летний мужчина, ранее судимый за убийство.

"Подразделением дознания отдела полиции № 6 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ ("жестокое обращение с животными"), в отношении мужчины, который, по свидетельству очевидцев, выбросил из окна домашних животных", — уточняет управление.