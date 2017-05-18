‎Росприроднадзор проверит предприятия в ЮВАО из-за жалоб на выбросы

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Росприроднадзор в связи с обращениями о загрязнении атмосферы с Москве, кроме Московского нефтеперерабатывающего завода, проведет проверку предприятий, работающих в Юго-Восточном автономном округе (ЮВАО), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

‎"Пока проверили только Московский НПЗ, надо будет, наверняка, расширить сферу", — сказал Донской.

‎Он отметил, что будет проведена проверка предприятий, которые могли бы выбросить сероводород.

Жители Капотни 15 мая пожаловались на неприятный запах. Согласно сведениям ГПБУ "Мосэкомониторинг", днем в понедельник концентрация сероводорода в воздухе в Капотне находилась в норме. Однако днём ранее, в воскресенье, ПДК сероводорода в Капотне отмечалось небольшим превышением — с 0,009 до 1,13 ПДК.

Вместе с тем в столичном районе Орехово-Борисово Южное в воскресенье было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода: в 4 утра концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час – в 17 раз, а к 6 утра – в 13 раз.

Представитель Минприроды сообщил РИА Новости 16 мая, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку МНПЗ после сообщений о запахе сероводорода в столице.