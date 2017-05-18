В главном офисе группы компаний "ПИК" проходят обыски

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят мероприятия в главном офисе группы компаний "ПИК", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На данный момент в офисе работают представители правоохранительных структур при поддержке силовиков", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что причина, по которой правоохранители находятся в офисе, на данный момент ему неизвестна.

РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов.

В группе компаний "ПИК" РИА Новости сообщили, что готовят комментарий по этому поводу.