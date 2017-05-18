В центре Москвы микроавтобус столкнулся с двумя легковушками, двое погибли

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал, по предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 15 в Новолужнецком проезде столкнулись легковушки Volvo, Hyundai и микроавтобус маршрута №806. Один из автомобилей перевернулся. По предварительным данным, погибли два человека в легковых автомобилях, еще один пострадал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиры автобуса не пострадали. Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено.

Обстоятельства ДТП выясняются.