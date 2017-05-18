На Ставрополье девочка получила химический ожог от выпитого сока

ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье начали проверку по факту отравления четырехлетней девочки, которая после выпитого сока была доставлена в больницу с химическим ожогом, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, днем 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в городе Буденновске, где приобрели фруктовый сок. Дома девочка выпила сок, при этом получив химический ожог ротовой полости… Девочка госпитализирована", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сок попробовали дедушка и хозяин магазина, в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения, добавили в ведомстве.

Следствие уточняет, что в настоящее время следователь проводит проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение, отметили в СК.