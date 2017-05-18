На Ставрополье девочка получила химический ожог от выпитого сока

ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье начали проверку по факту отравления четырехлетней девочки, которая после выпитого сока была доставлена в больницу с химическим ожогом, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Как отмечается, сок попробовали дедушка и хозяин магазина, в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения, добавили в ведомстве.
Следствие уточняет, что в настоящее время следователь проводит проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение, отметили в СК.