Суд приговорил экс-прокурора Энгельса к 8,5 годам колонии по делу о взятках

ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энгельсский райсуд Саратовской области в четверг приговорил к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере пяти миллионов рублей бывшего прокурора второго по величине города в регионе — Энгельса — Владимира Зубакина, который обвинялся в получении крупных взяток, превышении полномочий и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Юлия Тарасова-Болгова сообщила при оглашении решения, что Зубакин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, согласно приговору, осужденный лишен права занимать должности представителя власти сроком на три года года. Судья уточнила, что в качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья подсудимого и его родственников, добровольное возмещение имущественного ущерба одному потерпевшему, наличие малолетнего ребенка, совершение преступления впервые, положительные характеристики с места работы. Гражданский иск по делу не заявлен.

Оглашение приговора Зубакину началось в среду, но в связи с рекомендацией врачей проводить судебные заседания не более трех часов в день с учетом состояния здоровья экс-прокурора в оглашении был объявлен перерыв до следующего дня. Согласно приговору, несмотря на отрицание вины Зубакиным, суд признал его вину доказанной совокупностью доказательств. Суд переквалифицировал один эпизод о взятке на статью о мелком взяточничестве, а еще один эпизод о взятке в крупном размере — на мошенничество в крупном размере.

Ранее сообщалось, что гособвинитель в ходе прений попросил приговорить Зубакина к 11 годам колонии строгого режима, штрафу в 30 миллионов рублей и лишению права занимать должности представителя власти сроком на три года. Защита Зубакина попросила его оправдать, а сам экс-прокурор заявил, что рассчитывает на справедливый приговор.

Зубакин был задержан и арестован в августе 2015 года по подозрению в совершении им в период исполнения служебных обязанностей прокурора Энгельса в 2012-2015 годах ряда коррупционных преступлений, в том числе получении взяток за выполнение действий, входивших в круг его должностных полномочий. Экс-прокурору вменялись четыре эпизода получения взятки, в том числе три — в крупном размере, превышение должностных полномочий, а также четыре эпизода мошенничества с использованием служебного положения.