На Леву Би-2 составили протокол за хранение наркотиков

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Полиция составила административный протокол в отношении вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Лева Би-2) за хранение наркотиков, материалы уже направлены в суд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Артист был задержан накануне на московском стадионе "Открытие Арена", где проходил футбольный матч между "Спартаком" и "Тереком". По словам источника РИА Новости, при досмотре у певца нашли марихуану.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что против задержанного был составлен протокол, но не уточнили имя мужчины. По данным полиции, масса изъятого наркотика составила полграмма.

Директор "Би-2" Руслан Волков ранее заявил, что группа находится в отпуске, и отказался комментировать инцидент с участием солиста.