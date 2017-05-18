После падения легкомоторного самолета под Пензой завели уголовное дело

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи завели дело после крушения легкомоторного самолета в Земетчинском районе Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщало, что следствие проводит проверку по факту падения в среду легкомоторного самолёта в Земетчинском районе Пензенской области, который рухнул после того, как зацепил высоковольтные провода.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет "Бекас" упал возле села Матчерка в среду при выполнении сельхозработ, в результате погиб пилот. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения самолета, за штурвалом которого находился 61-летний летчик.
Появились фото с места авиакатастрофы под Пензой— AlexTuzov (@AlexTuzov) 18 мая 2017 г.
По данному факту проводится проверка. #Пенза #Пост #The https://t.co/lmz2wtz5eZ pic.twitter.com/djwwsukU49