После падения легкомоторного самолета под Пензой завели уголовное дело

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Следователи завели дело после крушения легкомоторного самолета в Земетчинском районе Пензенской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщало, что следствие проводит проверку по факту падения в среду легкомоторного самолёта в Земетчинском районе Пензенской области, который рухнул после того, как зацепил высоковольтные провода.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет "Бекас" упал возле села Матчерка в среду при выполнении сельхозработ, в результате погиб пилот. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения самолета, за штурвалом которого находился 61-летний летчик.

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