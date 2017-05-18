СК проверяет данные о невыплате зарплат шахтерам в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Следователи в Забайкалье проверяют информацию о невыплате заработной платы шахтерам в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, где по полученным данным почти 80 шахтеров отказываются выходить на поверхность, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК края Егор Марков.

Ранее власти сообщили, что почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказываются подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. На место выехала губернатор края Наталья Жданова. В ООО "Дарасунский Рудник" сообщили, что сотрудники рудника должны были получить зарплату за апрель три дня назад, однако до сих пор не получили.

По данным СК региона, руководитель краевого СУСК Юрий Русанов поручил следователям выехать на указанное предприятие и на месте выяснить причины и обстоятельства инцидента.

"В настоящее время на месте работают следователи СКР совместно с сотрудниками прокуратуры. В случае выявления признаков невыплаты заработной платы следователи незамедлительно примут необходимое процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.