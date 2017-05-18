СК проверяет данные о невыплате зарплат шахтерам в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. Следователи в Забайкалье проверяют информацию о невыплате заработной платы шахтерам в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, где по полученным данным почти 80 шахтеров отказываются выходить на поверхность, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК края Егор Марков.
По данным СК региона, руководитель краевого СУСК Юрий Русанов поручил следователям выехать на указанное предприятие и на месте выяснить причины и обстоятельства инцидента.
"В настоящее время на месте работают следователи СКР совместно с сотрудниками прокуратуры. В случае выявления признаков невыплаты заработной платы следователи незамедлительно примут необходимое процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.