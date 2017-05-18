В Вагайском районе Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Режим ЧС из-за паводка ввели в Вагайском районе Тюменской области, сообщает в четверг районная администрация.

Как ранее сообщали областные власти, до этого соответствующий режим был введен в Викуловском, Казанском, Абатском, Ишимском районах и в Ишиме. Глава МЧС РФ Владимир Пучков 16 мая объявил о введении режима ЧС в Тюменской, Омской и Кировской областях.

"Принято решение ввести с сегодняшнего дня, 18 мая, режим чрезвычайной ситуации на территории Вагайского района. Эта мера позволит задействовать все необходимые службы и более оперативно принять меры для подготовки муниципалитета к возможному паводку", — сообщила администрация Вагайского района. В администрации уточнили, что решение о введении режима ЧС было принято по итогам заседания оперативного штаба под руководством губернатора Тюменской области Владимира Якушева вечером 17 мая.

По информации ГУ МЧС Тюменской области, на утро 18 мая в Ишиме остаются подтопленными 23 дома и 5934 садовых участка. В Ишимском районе – 41 дом и 674 участка. В Абатском районе – два дома и 270 участков.