После ДТП с маршруткой в Омске в больницах остаются пять человек

НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Пять из 14 пострадавших в дорожной аварии в Омске пассажиров маршрутного микроавтобуса остаются в больнице, остальных врачи отпустили на амбулаторное лечение, сообщает УМВД по региону.

ДТП на улице Гагарина в Омске произошло около 13.00 местного времени (10.00 мск) в среду. Сейчас полиция продолжает проверку по факту ДТП. Предварительно установлено, что 44-летняя водитель автомобиля Mercedess, двигаясь по улице Гагарина, при повороте направо допустила столкновение с попутным микроавтобусом Ford Tranzit. После столкновения микроавтобус въехал в бетонную конструкцию.

"В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 14 пассажиров. В результате ДТП госпитализированы пассажиры маршрутного такси: мальчик 2014 года рождения, женщины 1955, 1954, 1964, 1960 годов рождения", — говорится в сообщении. Кроме того в больнице врачи осмотрели и отправили на амбулаторное лечение еще девятерых пассажиров, в числе которых 17-летняя девочка. Отмечается, что степень тяжести полученных травм будет определена по окончанию лечения пострадавших.

"Признаков опьянения у водителей обоих транспортных средств не выявлено. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в полиции.