Житель Ямала решил согреться в трансформаторной будке и умер от удара током

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая — РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб от удара электрическим током, решив согреться в трансформаторной будке, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в среду в Салехарде. Трое мужчин распивали спиртное на улице, пока не замерзли. Желая согреться, они проникли в трансформаторную будку.

"Там 26-летний мужчина оказался под воздействием 6 тысяч вольт. Второй пострадавший, который пытался оказать ему помощь, также получил травму и был доставлен в медицинское учреждение", — отметили в следственном управлении.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, следователям предстоит выяснить, почему объект повышенной опасности оказался свободным для доступа посторонних людей.