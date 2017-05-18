Спасатели сомневаются в возможности потушить пожар на судне у Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — РИА Новости. Потушить пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", горящем у берегов Камчатки, вероятно, не удастся, огонь распространился по всему судну, сообщил РИА Новости начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.
"Попытки экипажа оказались безрезультатными. Вероятно, потушить пожар на траулере уже не удастся. Предположительно, возгорание произошло в одном из жилых помещений, загорелась надстройка, а затем огонь распространился по всему судну", — сказал Рец.
"Сейчас началась эвакуация аварийной группы. Остававшиеся на борту пять челнов экипажа будут доставлены на находящееся рядом судно "Лиманский", — добавил Рец.
По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе "Капитана Чернова" будет принимать судовладелец.
Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" был построен в 1993 году. Судовладелец — компания "Дальрыбпром". Порт приписки судна — Владивосток.