Спасатели сомневаются в возможности потушить пожар на судне у Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — РИА Новости. Потушить пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", горящем у берегов Камчатки, вероятно, не удастся, огонь распространился по всему судну, сообщил РИА Новости начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.

Ранее сообщалось, что пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", находящемся на промысле в Охотском море, начался в ночь на четверг. На борту судна находились 27 членов экипажа, 22 из них были оперативно эвакуированы на траулер "Реал", аварийная группа в составе пяти человек во главе с капитаном оставалась на борту и пыталась отстоять судно.

"Попытки экипажа оказались безрезультатными. Вероятно, потушить пожар на траулере уже не удастся. Предположительно, возгорание произошло в одном из жилых помещений, загорелась надстройка, а затем огонь распространился по всему судну", — сказал Рец.

Он отметил, что в настоящее время "Капитан Чернов" поставлен на якорь в семи милях от берега. Судно обесточено, но находится на плаву.

"Сейчас началась эвакуация аварийной группы. Остававшиеся на борту пять челнов экипажа будут доставлены на находящееся рядом судно "Лиманский", — добавил Рец.

По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара неизвестна. Решение о дальнейшей судьбе "Капитана Чернова" будет принимать судовладелец.

Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" был построен в 1993 году. Судовладелец — компания "Дальрыбпром". Порт приписки судна — Владивосток.