Сотрудников Спецсвязи отстранили после инцидента на дороге во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Члены экипажа автомобиля Спецсвязи в Приморье временно отстранены из-за проверки после инцидента на дороге во Владивостоке, сообщает Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи".
"В отношении правомерности действий экипажа управления специальной связи по Приморскому краю проводится служебная проверка, на время которой члены экипажа временно отстранены от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
"Оружие экипажем спецсвязи не применялось, перевозимые ценные отправления в сохранности доставлены по назначению", — сообщает ФГУП.
По факту происшествия региональным управлением специальной связи поданы заявления в УМВД и УГИБДД УМВД по Приморскому краю. О случившемся также проинформировано УФСБ по Приморскому краю.