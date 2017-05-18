В Охотском море у берегов Камчатки горит траулер "Капитан Чернов"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая — РИА Новости. На рыболовецком траулере "Капитан Чернов", который находится на промысле в Охотском море, произошел пожар, сообщил РИА Новости в четверг начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.

По его словам, в настоящее время судно находится в 30 км от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района.

"На борту судна в момент возгорания находилось 27 членов экипажа, большинство из них пересажены на находившийся рядом траулер "Реал". На борту "Капитана Чернова" остаются пять человек во главе с капитаном, которые пытаются потушить пожар своими силами. Им также помогают моряки с соседних судов", — сказал Рец.

Он отметил, пожар произошел в надстройке судна. Его причины пока не известны. На траулере сильное задымление. Найти источник возгорания пока не удалось. В настоящее время судно обесточено.

"В район происшествия отправлено спасательное судно "Суворовец", однако добраться до места оно сможет не раньше чем через два дня", — констатировал Рец.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" был построен в 1993 году. Порт приписки судна — Владивосток.