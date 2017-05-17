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Происшествия

Взятки через посредников: в деле Захарченко появились новые фигуранты

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (123)
23:4117.05.2017
(обновлено: 23:48 17.05.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В среду Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и признал законным продление ареста счетов по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Счета были открыты на третье лицо — девушку бывшего полицейского Анастасию Пестрикову.

Арестованные миллионы

Арест наложили на два банковских счета в ВТБ 24 на общую сумму чуть более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, их открыла Лилия Горшкова, родственница Пестриковой. Позже Горшкова дала показания, что деньги принадлежат девушке полковника. Следствие полагает, что Захарченко получил эти средства преступным путем.

Сам Захарченко это отрицает. "В материалах дела нет ни одного подтверждения, что эти деньги получены мной якобы в результате преступной деятельности", — сказал полковник, отметив, что "Пестрикова стала заложницей ситуации".

"Я передавала деньги Горшковой. Если честно, в связи с арестом Димы мы испугались. Не хотели лишних вопросов и прочее. Это, конечно, глубочайшая ошибка. Горшкова является нашей близкой родственницей и всегда нам помогает", — сообщила в Мосгорсуде Пестрикова, добавив, что не рассказывала Горшковой, откуда взялись эти деньги.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Захарченко подозревают в получении $800 тысяч при посредничестве генерала
По ее словам, происхождение этих средств сможет пояснить ее отец, но его никто не допрашивал.
"Захарченко мне, конечно, помогал, помогал с ребенком, но это были незначительные суммы", — сказала она. На вопросы следователя она пояснила, что "вообще никогда не работала", а сумма общего семейного дохода ей не известна.
Защита Захарченко отмечает, что в данный момент в рамках дела "арестованы деньги и имущество третьих лиц, которые так или иначе пересекались с Захарченко, на астрономические суммы", что, по их словам, противоречит закону и нарушает всяческие права указанных граждан, в числе которых "семья Пестриковых". По словам адвоката Захарченко, у отца полковника арестовано имущество на сумму около 500 миллионов рублей.

Ранее суд уже дважды переносил рассмотрение жалобы на продление ареста счетов. Первый раз — по причине желания полковника участвовать в его рассмотрении, второй — для ознакомления экс-полицейского с материалами дела по аресту денежных средств.

Новые эпизоды в деле

Во время судебных слушаний в среду в деле Захарченко появились два новых эпизода. Следователи заподозрили его в получении взяток в три с половиной миллиона рублей и 800 тысяч долларов.

По словам его адвоката Александра Горбенко, три с половиной миллиона рублей бывший полицейский получил в виде скидки в рыбном ресторане. Ресторатор Меди Дусса, владелец заведения "Ла Маре", предоставил ему дисконт на эту сумму. Адвокат подчеркнул, что "дисконтная карта выдана не на имя Захарченко, а на имя генерала МВД".

"То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как получение взятки. А картой пользовались разные люди", — пояснил он.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Генерал-майор Лаушкин, связанный с делом Захарченко, уволен из Росгвардии
При этом еще один эпизод получения взятка — 800 тысяч долларов — также связан с ресторатором: по данным следствия, Дусс передал полковнику эту сумму через посредников, среди которых были сотрудник ФСБ Сенин и генерал-майор полиции Алексей Лаушкин.
Из оглашенных в суде материалов также следует, что в отношении Сенина 22 февраля было возбуждено дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).
Про Лаушкина известно, что в 2016 году его перевели из МВД в управление Росгвардии по Московской области.
В пресс-службе Росгвардии заявили, что на данный момент Лаушкин уволен.

Обвинение по новым эпизодам Захарченко пока не предъявили.

Дело Захарченко

Полковника Дмитрия Захарченко задержали в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей.
Позже следователи нашли еще два эпизода преступления по той же статье. При обыске квартиры сестры Захарченко оперативники обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не мог.

Дмитрий Захарченко в Басманном суде Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
Кроме того, СМИ написали, что на швейцарских счетах, связанных с семьей Захарченко, обнаружено около 300 миллионов евро. Счета были зарегистрированы на отца полковника Виктора Захарченко. Сейчас он тоже находится под стражей.
Как писал "Коммерсант", в честности семьи Дмитрия Захарченко заставили усомниться слова банкиров, которые заявили, что Виктор Захарченко давно известен как автор различных схем, которые использовали владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
По данным издания, следователи отрабатывали версию о том, что "теневой банкир" вместе с сыном наладили бизнес по минимизации потерь "легальных" банков, которым грозил отзыв лицензий.
Согласно одной из версий, Захарченко-отец вместе с сыном помогали банкирам вывести часть денег за границу, а часть — обналичивали.
В конце прошлого года делу был присвоен гриф секретности. Расследование, по словам источника РИА Новости, поручили генералу Сергею Чернышову, который ранее расследовал коррупционные преступления экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.
Сейчас Дмитрий Захарченко находится под арестом. Мосгорсуд продлил ему арест до 5 июня.

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