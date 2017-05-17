Дацик попытался сбежать при конвоировании из здания суда в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии пресекли попытку сбежать из-под стражи Вячеслава Дацика при его конвоировании из здания суда, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня, 17 мая, в ходе судебного заседания в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга о продлении срока содержания под стражей скандально известному рецидивисту, бойцу без правил Вячеславу Дацику, указанный гражданин стал вести себя несдержанно и агрессивно, в связи с чем судьей было принято решение о выдворении его из зала суда. При препровождении его из зала, подсудимый оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, осуществлявших конвоирование, и попытался покинуть зону охраны", — говорится в сообщении ведомства на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии пресекли попытку скрыться из-под стражи и задержали Дацика на месте происшествия.

Дацик находится под арестом с 19 мая 2016 года, в отношении него возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение неприкосновенности жилища" и статье "Разбой, совершенный группой лиц с использованием предметов, используемых в качестве оружия".

В ночь на 18 мая 2016 года националист Дацик, известный как Рыжий Тарзан, заставил "сотрудниц" и посетителей борделя на 11-й линии Васильевского острова пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции. Публикации в СМИ и соцсетях сопровождались фотографиями и видео. По данным СМИ, Дацик был вооружен монтировкой и высказывал угрозы. Позже ночью он был задержан во время визита в другой бордель, расположенный в Петроградском районе.

Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении Дацика уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. СК сообщал, что второй адрес, который Дацик посетил в ночь "голого марша", был не борделем, а бутик-отелем "Графтио". Кроме того, полиция возбудила в отношении Дацика дело о разбое.

В марте 2016 года Дацик вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи. В 2007 году его уже задерживали по подозрению в ограблениях салонов сотовой связи, после чего Дацик проходил принудительное лечение в психиатрической больнице, из которой сбежал в 2010 году и объявился в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.

В конце декабря 2010 года норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, а в марте 2011 года Дацика депортировали в Россию и арестовали. Психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.