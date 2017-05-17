Генерал-майор Лаушкин, связанный с делом Захарченко, уволен из Росгвардии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, чья фамилия была названа адвокатом в числе фигурантов дела о получении взятки в 800 тысяч долларов полковником МВД Дмитрием Захарченко, уволен из Росгвардии, сообщили в пресс-службе Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Ранее в среду адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщил в суде, что полковника подозревают в получении 800 тысяч долларов "при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина". В 2016 году генерал-майор Алексей Лаушкин был переведен из МВД в управление Росгвардии по Московской области.

"Данный сотрудник уволен. К Росгвардии отношения не имеет", — сообщили в пресс-службе.