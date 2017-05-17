В Москве на игре "Спартак" - "Терек" задержали вокалиста Би-2 с наркотиками

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полицейские задержали вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2) на стадионе "Открытие Арена" и изъяли у него марихуану, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Встреча между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" проходит в среду в Москве. "Спартак" 7 мая за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе золотые медали.

"Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, полицейские действительно задержали на стадионе гражданина с запрещенными веществами, однако в ведомстве не уточнили его имя.

"В ходе обеспечения охраны общественного порядка на футбольном матче сотрудниками полиции был задержан мужчина, который подозревается в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота. По данному факту проводится проверка", — сказал дежурный офицер.