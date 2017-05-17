Обвиняемые в хищении при строительстве объекта ФСО полностью признали вину

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обвиняемые в хищении 225 миллионов рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, полностью признали вину, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Суд в среду рассматривает ходатайство следователя о продлении им срока ареста.

"Обвиняемые свою вину признали в полном объеме. Но, кроме признания вины, у следствия есть и другие доказательства", — сказал следователь Сергей Новиков.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада", с которым ФГУП заключало договоры подряда на выполнение работ на строительных объектах, Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя подозреваются только в мошенничестве.

В ходе судебного заседания стало известно, что дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя. У фигурантов провели обыски в шесть утра, затем их доставили в СК, где против них возбудили дело.