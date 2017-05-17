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Происшествия

Девушка Захарченко рассказала, кому принадлежат арестованные $16 миллионов

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (120)
18:3717.05.2017
(обновлено: 18:49 17.05.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко. Архивное фотоДмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Девушка полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасия Пестрикова сообщила в суде, что арестованные ранее в рамках уголовного дела 16 миллионов долларов, найденные следователями на счете третьего лица, принадлежат её семье, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление ареста имущества.

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Мосгорсуд отказался возвращать $16 млн, арестованные по делу Захарченко
Обеспечительный арест наложен на два банковских счета в ВТБ24 на общую сумму чуть более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты Лилией Горшковой, являющейся родственницей девушки Захарченко. Согласно оглашенным в суде материалам, следствие считает, что данные деньги были получены Захарченко преступным путем.

По словам Захарченко, в своих показаниях Горшкова объяснила, что указанные деньги принадлежат Анастасии Пестриковой — девушке Захарченко.

"В материалах дела нет ни одного подтверждения, что это деньги получены мной якобы в результате преступной деятельности", — сказал полковник, отметив, что "Пестрикова стала заложницей ситуации".

Пестрикова в среду явилась в Мосгорсуд и рассказала об указанных деньгах. Она сообщила, что знакома с Захарченко.

"Я передавала деньги Горшковой. Если честно, в связи с арестом Димы мы испугались. Не хотели лишних вопросов и прочее. Это, конечно, глубочайшая ошибка. Горшкова является нашей близкой родственницей и всегда нам помогает", — сообщила в Мосгорсуде Пестрикова, отметив, что не рассказывала Горшковой о происхождении этих денег.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Захарченко подозревают в получении $800 тысяч при посредничестве генерала
По ее словам, происхождение этих денег сможет пояснить ее отец, но его никто не допрашивал.

"Захарченко мне, конечно, помогал, помогал с ребенком, но это были незначительные суммы", — сказала она. На вопросы следователя она рассказала, что "вообще никогда не работала", а сумма общего семейного дохода ей не известна.

Следователь Роман Журавлев заявил, что деньги принадлежат Захарченко, но после его ареста для сокрытия были переданы Пестриковой.

Ранее суд дважды переносил рассмотрение жалобы. Первый раз — по причине желания полковника Захарченко участвовать при ее расмотрении. Второй — для ознакомления экс-полицейского с материалами дела по аресту деженых средств.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица. Затем следствие вменило ему еще два эпизода взяточничества.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

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