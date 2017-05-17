Захарченко подозревают в получении $800 тысяч при посредничестве генерала

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Полковника МВД Дмитрия Захарченко подозревают в получении 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"Захарченко подозревается в получении 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина", — сказал в Мосгорсуде адвокат, отметив, что в рамках дела также был наложен арест на имущество размером в 1 миллиард рублей.

Ранее следователь СК РФ сообщил, что в отношении полковника Захарченко было возбуждено дело еще по двум эпизодам взяточничества, но подробности не сообщал.

Из оглашенных в суде материалов также следует, что в отношении Сенина 22 февраля было возбуждено дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).