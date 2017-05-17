Экс-глава Иваново получил пять лет колонии за взятку в 13 миллионов рублей

ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Экс-глава Иваново Вячеслав Сверчков, также занимавший пост заместителя председателя Ивановской областной думы, получил 5 лет колонии строгого режима за взятку почти в 13 миллионов рублей, сообщает в среду прокуратура области.

По данным следствия, в 2014 году в Иваново Сверчков, который тогда был главой города, получил от предпринимателя Саррафа Мамедова взятку на общую сумму не менее 12,76 миллиона рублей. Такая сумма предназначалась за решение о выделении в аренду 37 земельных участков под строительство остановочных павильонов.

Как отмечало следствие, в 2014 году 5 миллионов рублей из этих денег Сверчков передал первому заместителю губернатора Ивановской области Дмитрию Куликову. За эти деньги, по версии следствия, последний якобы пообещал решить "вопросы, связанные с оборотом земельных участков". Уголовное дело в отношении Сверчкова было возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сверчков заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.

"Сегодня, 17 мая, Ленинский районный суд Иваново вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы города Вячеслава Сверчкова… Сверчков осужден к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ему назначен штраф в размере двукратной суммы взятки — то есть в размере 25 миллионов 520 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.