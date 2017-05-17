Более 20 семей из обрушившегося дома в Волгограде получили компенсации

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Более 20 семей, проживавших в обрушившемся доме в Волгограде, получили первые выплаты по 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Как сообщалось ранее, власти определили компенсации в размере 50 тысяч рублей на семью и 10 тысяч рублей на каждого человека, проживавших в доме, который обрушился после взрыва бытового газа.

"Первые 22 семьи уже получили выплаты по 50 тысяч рублей. Также будут подготовлены предложения по дальнейшей поддержке жителей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Предусматриваются выплаты из резервного фонда Волгоградской области единовременного пособия семьям погибших, а также гражданам, получившим легкий и тяжелый вред здоровью и за частично и полностью утраченное имущество", — пояснил собеседник агентства.

Также, по данным властей, с предложением о помощи пострадавшим обращаются жители Волгоградской области и других регионов страны. В связи с этим определена организация, ответственная за сбор средств, — это "Российский детский фонд". В регионе будут развернуты пункты приема помощи. В настоящее время такой центр уже создан на базе временного размещения в школе № 106 Советского района.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.