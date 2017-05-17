Более 20 семей из обрушившегося дома в Волгограде получили компенсации

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Более 20 семей, проживавших в обрушившемся доме в Волгограде, получили первые выплаты по 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
"Первые 22 семьи уже получили выплаты по 50 тысяч рублей. Также будут подготовлены предложения по дальнейшей поддержке жителей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Предусматриваются выплаты из резервного фонда Волгоградской области единовременного пособия семьям погибших, а также гражданам, получившим легкий и тяжелый вред здоровью и за частично и полностью утраченное имущество", — пояснил собеседник агентства.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.