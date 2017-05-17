ВС утвердил приговор исламистам, готовившим теракт в Москве на Новый год

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ в среду подтвердил сроки от 11 до 13 лет для 15 членов экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", готовивших теракт в московском кинотеатре "Киргизия" на новогодние праздники 2014 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении граждан РФ Тажиба Махмудова, Тагира Ахтаханова, Аслана Сулейманова, Артура Маслакова, Имрана Текилова, Сергея Чепрасова, Анзора Текилова, Артура Текилова, Ислама Рамазанова, Хосо Эсмурзаева, Адама Шавхалова, Эрсмака Саралиева, Нурмагомеда Балакадашева, Иняла Балакадашева, а также гражданки Узбекистана Матлюбы Насимовой оставлен без изменения", — постановил суд.

Суд установил, что 22 ноября 2011 года Махмудов, являясь членом религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", признанного экстремистским, создал организованную преступную группу, в которую вступили остальные обвиняемые.

Согласно плану Махмудова, сообщники с 1 по 10 января 2014 года готовились совершить теракт в столичном кинотеатре "Киргизия", но 26 ноября 2013 года были задержаны.

Фигуранты дела признаны виновными в приготовлении к совершению террористического акта, незаконном хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.