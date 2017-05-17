ВС утвердил приговор исламистам, готовившим теракт в Москве на Новый год

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ в среду подтвердил сроки от 11 до 13 лет для 15 членов экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", готовивших теракт в московском кинотеатре "Киргизия" на новогодние праздники 2014 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд установил, что 22 ноября 2011 года Махмудов, являясь членом религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", признанного экстремистским, создал организованную преступную группу, в которую вступили остальные обвиняемые.
Согласно плану Махмудова, сообщники с 1 по 10 января 2014 года готовились совершить теракт в столичном кинотеатре "Киргизия", но 26 ноября 2013 года были задержаны.
Фигуранты дела признаны виновными в приготовлении к совершению террористического акта, незаконном хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.