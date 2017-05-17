В зданиях у дома в Волгограде, где взорвался газ, восстанавливают окна
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Специалисты управляющей компании ООО ГК "Южные районы Волгограда" жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв газа, восстанавливают окна близлежащих зданий, разрушенные взрывной волной, сообщили РИА Новости в управляющей компании.
"Все специалисты и руководители компании находятся в данный момент на остеклении близлежащих домов, пострадавших после чрезвычайно ситуации", — пояснил собеседник агентства, не уточнив количества пострадавших от взрыва домов.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту в Волгограде. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.