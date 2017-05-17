В зданиях у дома в Волгограде, где взорвался газ, восстанавливают окна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Специалисты управляющей компании ООО ГК "Южные районы Волгограда" жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв газа, восстанавливают окна близлежащих зданий, разрушенные взрывной волной, сообщили РИА Новости в управляющей компании.

"Все специалисты и руководители компании находятся в данный момент на остеклении близлежащих домов, пострадавших после чрезвычайно ситуации", — пояснил собеседник агентства, не уточнив количества пострадавших от взрыва домов.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту в Волгограде. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.