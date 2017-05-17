В Вологодской области сняли с мели пассажирский теплоход "Санкт-Петербург"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Теплоход "Санкт-Петербург", который в среду утром сел на мель в Вологодской области, успешно снят с мели и продолжил движение по маршруту, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что теплоход, следовавший по реке Шексна из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, сель на мель в 27 километрах от Череповца. На теплоходе находятся 166 пассажиров и 90 членов экипажа, питанием и питьевой водой они обеспечены на 10 суток. На помощь теплоходу был направлен буксир-толкач, спасатели и инспекторы ГИМС. Пострадавших, утечки горюче-смазочных материалов, деформации судна нет. Следственные органы начали доследственную проверку по факту оказания капитаном теплохода "Санкт-Петербург" услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В 13.05 теплоход "Санкт Петербург" при помощи буксира ОТ-2056 успешно снят с мели. Теплоход продолжил движение по маршруту", — сообщает ГУМЧС по Вологодской области.