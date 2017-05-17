На Ставрополье ранили многократного чемпиона мира по кикбоксингу

ПЯТИГОРСК, 17 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении двух промоутеров, которые ранили из травматического пистолета многократного чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Зураба Фарояна и его брата.

"По данным следствия, подозреваемые являлись промоутерами спортсмена, с которым ранее у них возник конфликт из-за профессиональной деятельности. Для решения разногласий молодые люди договорились встретиться на одном из въездов в город Ессентуки. Вечером 11 мая 33-летний спортсмен и его 32-летний брат вышли из машины и направились для разговора к ожидавшим их молодым людям, которые в этот момент начали стрелять по ним из травматических пистолетов", — говорится в сообщении следственного управления СК по Ставропольскому краю.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Зураб Фароян.

Отмечается, что подозреваемым пришлось покинуть место происшествия, поскольку туда подъехали знакомые потерпевших. Пострадавшие были госпитализированы.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух человек, совершенное группой лиц в отношении двух братьев. "В настоящее время следователем уже произведен осмотр места происшествия, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечено в сообщении.