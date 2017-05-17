Рухнувший под Пензой самолет в полете зацепил ЛЭП

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие проводит проверку по факту падения в среду легкомоторного самолёта в Земетчинском районе Пензенской области, который рухнул после того, как зацепил высоковольтные провода, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
"По предварительным данным, пилот на воздушном судне производил авиационно-химические работы по опылению полей. Во время работы самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего произошло падение воздушного судна. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте", — говорится в сообщении.
Следователи выехали на осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ПО ФАКТУ ПАДЕНИЯ САМОЛЕТА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКАhttps://t.co/zP3emOw5NR#pnz #пенза pic.twitter.com/gKlkBV88Go— Пенза Взгляд (@penzavzglyad) 17 мая 2017 г.