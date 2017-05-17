Рухнувший под Пензой самолет в полете зацепил ЛЭП

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие проводит проверку по факту падения в среду легкомоторного самолёта в Земетчинском районе Пензенской области, который рухнул после того, как зацепил высоковольтные провода, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что самолет "Бекас" упал возле села Матчерка в среду при выполнении сельхозработ, в результате погиб пилот. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения самолета, за штурвалом которого находился 61-летний летчик.

"По предварительным данным, пилот на воздушном судне производил авиационно-химические работы по опылению полей. Во время работы самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего произошло падение воздушного судна. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте", — говорится в сообщении.

Следователи выехали на осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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