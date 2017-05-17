В Красноярске пятиклассница умерла около здания школы

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти пятиклассницы, которая, выйдя из здания школы, упала и умерла, сообщила официальный представитель ГСУ СК Ольга Шаманская.

По ее словам, инцидент произошел во дворе школы №149.

"По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила в результате заболевания. Следователями изъято видео с камер наблюдения, где видно, что девочка вместе с подругами вышла из здания школы и направилась к беговой дорожке, где через непродолжительное время упала и умерла", — сказала Шаманская.

В настоящее время по данному факту СК проводит проверку.