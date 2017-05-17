Житель Твери получил пожизненный срок за убийство дочери сожительницы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Твери приговорил к пожизненному заключению местного жителя Сергея Балашова, признанного виновным в убийстве малолетней дочери своей сожительницы, сроки также получили мать и несовершеннолетний брат девочки, сообщает Следственный комитет России.
Позднее, обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, злоумышленники вызвали "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть девочки. Как отмечается, экспертизой установлено, что причиной смерти стали травматический шок, термические ожоги и тупая травма тела.
"Приговором суда Анастасии Кулагиной назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, несовершеннолетнему — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Сергею Балашову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении СК РФ.