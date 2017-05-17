Житель Твери получил пожизненный срок за убийство дочери сожительницы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Твери приговорил к пожизненному заключению местного жителя Сергея Балашова, признанного виновным в убийстве малолетней дочери своей сожительницы, сроки также получили мать и несовершеннолетний брат девочки, сообщает Следственный комитет России.

Как установлено, 13 августа и в ночь на 14 августа 2016 года нетрезвые Балашов и Анастасия Кулагина вместе с ее сыном поочередно били девочку брючным ремнем по голове и телу. Также мужчина поливал девочку кипятком из чайника, чтобы привести ее в сознание.

Позднее, обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, злоумышленники вызвали "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть девочки. Как отмечается, экспертизой установлено, что причиной смерти стали травматический шок, термические ожоги и тупая травма тела.

"Приговором суда Анастасии Кулагиной назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, несовершеннолетнему — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Сергею Балашову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении СК РФ.