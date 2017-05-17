Житель Ставрополя при поиске артефактов нашел бочку с тротиловыми шашками

ПЯТИГОРСК, 17 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Житель Ставрополя во время поиска артефактов нашел металлическую бочку, в которой оказались несколько тротиловых шашек, сообщает управление Росгвардии по Ставропольскому краю.

"В правоохранительные органы поступила информация от жителя города Ставрополя, который пояснил, что, занимаясь поиском исторических артефактов, обнаружил металлическую бочку, в которой, предположительно, находится взрывчатое вещество", — отмечает ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специалист инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

"Обнаруженные предметы являются тротиловыми шашками в количестве пяти штук, общим весом 1 килограмм, также прикреплено неустановленное устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром. Сотрудник Росгвардии обезвредил боеприпасы. Изъятое направлено на исследование", — добавили в ведомстве.

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