Житель Ставрополя при поиске артефактов нашел бочку с тротиловыми шашками

ПЯТИГОРСК, 17 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Житель Ставрополя во время поиска артефактов нашел металлическую бочку, в которой оказались несколько тротиловых шашек, сообщает управление Росгвардии по Ставропольскому краю.
"В правоохранительные органы поступила информация от жителя города Ставрополя, который пояснил, что, занимаясь поиском исторических артефактов, обнаружил металлическую бочку, в которой, предположительно, находится взрывчатое вещество", — отмечает ведомство.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специалист инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Ставропольскому краю.
"Обнаруженные предметы являются тротиловыми шашками в количестве пяти штук, общим весом 1 килограмм, также прикреплено неустановленное устройство в виде петарды с огнепроводным шнуром. Сотрудник Росгвардии обезвредил боеприпасы. Изъятое направлено на исследование", — добавили в ведомстве.
В Ставрополе обезвредили 5 тротиловых шашекhttps://t.co/8fHbYaZ9bw#новости #ставрополь pic.twitter.com/cDEHlhqr5D— Newstracker.ru (@NewstrackerSMI) 17 мая 2017 г.