На стройке в Москве нашли человеческие останки, пролежавшие там больше века

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На строительной площадке в Москве найдены человеческие останки, пролежавшие там больше века, начата проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

"Вечером 16 мая 2017 года при выполнении сотрудниками компании строительных работ на строительной площадке, расположенной вблизи Таможенного проезда в городе Москве обнаружены человеческие останки. По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 100 лет. По данному факту… проводится доследственная проверка", — сказала она журналистам.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.