В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Теплоход "Санкт-Петербург" с пассажирами на борту, следующий из Нижнего Новгорода в Северную столицу, сель на мель на реке Шексна в Вологодской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

Информация о том, что теплоход "Санкт-Петербург" сел на мель поступила в среду около 8.00 мск.

"Это случилось в 27 километрах от Череповца на реке Шексна, это 568-й километр Волго-Балтийского водного пути. На теплоходе находятся 166 пассажиров и 90 членов экипажа. Питанием и питьевой водой они обеспечены на 10 суток. Сначала капитан самостоятельно предпринимал меры, чтобы сняться судно с мели, но это, к сожалению, ему не удалось. Им на помощь направлен буксир-толкач, который будет на месте к полудню", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на место происшествия также направлены спасатели и инспекторы ГИМС.

"Пострадавших, утечки горюче-смазочных материалов, а также крена и деформации судна нет", — отметили в региональном ГУМЧС.