Суд продлил домашний арест замдиректору Эрмитажа Новикову

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 28 августа оставил под домашним арестом заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова, обвиняемого в хищении при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"По ходатайству следователя суд продлил домашний арест на три месяца, то есть до 28 августа", — сказала она.

Ранее стало известно, что Новиков приступил к погашению причиненного ущерба.

Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Фигурантам "дела реставраторов" вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.