МНПЗ не фиксирует превышений выбросов на предприятии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ, контролируется "Газпром нефтью") не фиксирует превышений выбросов на предприятии, работа идет штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь на 17 мая. Все объекты МНПЗ работают в штатном режиме", — сообщил собеседник агентства.

Жители Капотни 15 мая пожаловались на неприятный запах. Согласно сведениям ГПБУ "Мосэкомониторинг", днем в понедельник концентрация сероводорода в воздухе в Капотне находилась в норме. Однако днём ранее, в воскресенье, ПДК сероводорода в Капотне отмечалось небольшим превышением — с 0,009 до 1,13 ПДК.

Вместе с тем в столичном районе Орехово-Борисово Южное в воскресенье было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода: в 4 утра концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час – в 17 раз, а к 6 утра – в 13 раз.

Представитель Минприроды сообщил РИА Новости 16 мая, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку МНПЗ после сообщений о запахе сероводорода в столице.

В понедельник советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил журналистам, что МНПЗ с 14 мая остановил прием и сдачу готовой продукции в систему из-за нештатной ситуации. В пресс-службе предприятия РИА Новости 15 мая опровергли наличие нештатной ситуации, сообщив, что на МНПЗ продолжаются пусконаладочные работы после завершения ремонтных работ, и в воскресенье установку получения серы остановили в соответствии с технологическими процедурами.