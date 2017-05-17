Совбез проконтролирует расследование фактов коррупции на "Восточном"

Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный в Амурской области

Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный в Амурской области

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вопросы, связанные с расследованием фактов коррупции при строительстве космодрома Восточный, находятся в поле зрения Совета безопасности (СБ) РФ, заявил заместитель секретаря СБ Александр Гребенкин.

"Конечно, в поле зрения Совета Безопасности находятся вопросы противодействия коррупции", — сказал Гребенкин журналистам в интервью, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию Совета безопасности РФ.

"К их числу, в частности, можно отнести должностные злоупотребления, связанные со строительством космодрома Восточный, оценка эффективности работы по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления", — сказал Гребенкин.

Ранее были выявлены факты хищений при строительстве космодрома Восточный. Сообщалось, что всего Следственным комитетом России расследуется более десятка уголовных дел по фактам нарушений законодательства при строительстве космодрома, их фигурантами являются более 15 человек.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.