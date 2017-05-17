Мосгорсуд продлил арест трех бывших топ-менеджеров "Пробизнесбанка"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 17 августа срок ареста трем бывшим топ-менеджерам Пробизнесбанка, обвиняемым по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей вкладчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил бывшему вице-президенту банка Вячеславу Казанцеву и бывшим топ-менеджерам Сергею Калачеву и Николаю Алексееву срок содержания под стражей до 17 августа", — сказал представитель суда.

Басманный суд в начале прошлого года санкционировал арест нескольких бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка, обвиняемых в хищении у вкладчиков около 2,5 миллиарда рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). В рамках дела под стражу были взяты бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев, бывшие топ-менеджеры Сергей Калачев, Николай Алексеев и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.

По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники банка, используя служебное положение, привлекли для аферы подчиненных, работников финансовой группы "Лайф", а также руководителей ряда фиктивных фирм.

В результате подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж, отмечают в СК РФ. Документальное оформление кредитов формально носило законный характер, однако документы содержали недостоверные сведения, выяснило следствие.

В августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Согласно данным ЦБ, по величине активов банк занимал на 1 августа 2015 года 51-е место в банковской системе РФ.